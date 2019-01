(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Con il minimo sforzo, il Barcellona ottiene il massimo e si riporta a +5 sull’Atletico Madrid – oggi vittorioso di misura – in vetta alla Liga, battendo in casa l’Eibar per 3-0. I blaugrana viaggiano spediti e toccano quota 43 punti nelle 19 partite fin qui disputate. La squadra allenata da Ernesto Valverde passa in vantaggio con Luis Suarez dopo 19′, raddoppia con il solito Leo Messi all’8′ della ripresa, quindi cala il tris ancora con il centravanti uruguagio, che supera Riesgo con un tocco d’esterno destro al 14′ della ripresa, direttamente su fallo laterale di Sergi Roberto. Serata indimenticabile per Messi che ha realizzato il gol numero 400 con la maglia blaugrana nella Liga: una quota semplicemente mostruosa. Nessuno come lui.