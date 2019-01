(ANSA) – MILANO, 13 GEN – ‘Non è partita, non è calcio, non è divertimento’. Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, non usa giri di parole per definire come abbia vissuto la gara a porte chiuse giocata con il Benevento in Coppa Italia. Anche perché, di mezzo, ci sono andati tanti tifosi incolpevoli, il pensiero dell’allenatore toscano dopo il tennistico 6-2 ai campani. ‘Sono tantissimi i tifosi penalizzati, non vogliamo giocare in questa maniera qui – ha proseguito -. Dobbiamo trovare soluzioni differenti’. Lo stadio vuoto non ha creato troppi problemi all’ Inter in campo. ‘Si sono fatti trovare pronti: in queste gare il rischio è quello di abbassare un po’ il livello di qualità. Vanno fatti i complimenti ai giocatori meno utilizzati che hanno giocato oggi. È stata una partita vera e difficile, i complimenti vanno fatti anche al Benevento che ha giocato fino alla fine”.