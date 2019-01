FIRENZE. – Al primo incontro-lezione con Anna Dello Russo, icona fashion molto seguita sui social, editor di di Vogue Giappone, designer per collezioni per H&M e Swarovski, definita dalla stampa la “Lady Gaga della moda” per i suoi rapidi cambi di abiti (“anche sette in un giorno alle sfilate – rivela – tanto avevo i vestiti in macchina”), gli studenti dell’Istituto Marangoni della sede di Firenze sono rimasti travolti da una carica di energia irresistibile, sprigionata da questa signora matura, in tacchi alti argento e mini dress verde di piume ecologiche, si spera, visto che il mantra che ha ripetuto durante tutto il talk è stato: “sono contraria all’uso delle pellicce vere”.

Anna Dello Russo è stata nominata ambasciatrice dell’Istituto Marangoni, circa una decina di sedi sparse nel mondo che accolgono 4mila studenti: Milano dove l’Istituto è nato nel 1935, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen e Miami. L’incontro tra l’influencer e gli studenti della sede fiorentina, durato circa un’ora, trae spunto dal rapporto tra cibo e moda. Ogni studente porta un prodotto culinario legato alla sua provenienza. C’è di tutto: cavolfiori, peperoni, frutta, dolci, zenzero, tè.

Anna è un fiume in piena: fa alzare lo studente gli chiede cosa ha portato e da dove viene, da lì partono le sue osservazioni e le raccomandazioni, che non hanno contraddittorio perché sono suggerimenti di vita. “Siate affamati (ma lo diceva pure Steve Jobs), siate audaci, siate anche un pizzico maleducati. Chiedete, tirate fuori i vostri sogni, i desideri. Volete diventare fashion editor? Presentatevi di persona nelle testate e chiedete di fare uno stage. Non abbiate paura. Impostate la voce. Curate il vostro corpo, fate yoga, ginnastica, nuoto, ma cercate di prendete coscienza di voi stessi. Perché se anche non arriverete dove vorrete avrete sempre le vostre certezze interiori”.

Riassumendo, “siate corali, condividete con gli altri e aprite gli occhi sulla natura, conclude guardando i broccoletti – perché è la prima fonte d’ispirazione. Le nozioni, la cultura è importante ma viene dopo, prima aprite il vostro cuore e allenate lo sguardo e il corpo, il successo arriverà”.

(dell’inviata Patrizia Vacalebri/ANSA)