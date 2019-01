(ANSA) – TORINO, 14 GEN – Vento fino a 136 kmh questa mattina sulle montagne del Piemonte. La raffica più forte finora è stata registrata nella stazione Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il foehn ha soffiato a 121 km orari al Colle Barant (Torino), in valle Pellice. Raffiche forti anche a Torino: tra la notte e il mattino oltre i 65 kmh. Il termometro è salito rapidamente: alle 9 del mattino misurati 15.5 gradi a Cumiana (Torino), 14.9 nel parco Vallere, al confine tra Torino e Moncalieri. Il vento dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio e – secondo le previsioni – la settimana proseguirà all’insegna del tempo stabile e soleggiato. A patirne saranno soprattutto le montagne, in particolare le località sciistiche. Oggi qualche debole nevicata solo sulle creste di confine. Ma il vento potrebbe se non altro attenuare i blocchi del traffico: la decisione per Torino, dove da giorni sono fermi anche i veicoli diesel Euro 5 e benzina euro 1, è attesa nella tarda mattinata. (ANSA).