(ANSA) – BOLZANO, 14 GEN – Prende forma la giunta Kompatscher bis. Mentre sono definite le competenze dei singoli assessori Svp, la suddivisione di quelle degli assessori della Lega Massimo Bessone e Giuliano Vettorato saranno comunicate solo in un secondo momento, come anche il nome del vicepresidente italiano. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha indicato Vettorato come vice del governatore Kompatscher. Per la Volkspartei entrano in giunta gli assessori uscenti Philipp Achammer, Arnold Schuler e Waltraud Deeg. Sono new entry il ladino ex deputato Daniel Alfreider, Thomas Widmann che torna in giunta dopo una legislatura nella presidenza del consiglio, e la rappresentante degli agricoltori Maria Hochgruber Kuenzer. Presidente del consiglio provinciale sarà Josef Noggler e capogruppo Svp Gert Lanz. In giunta regionale entreranno, oltre a Kompatscher, che si alternerà alla guida a metà legislatura con il collega trentino Maurizio Fugatti, Manfred Vallazza e Jasmin Ladurner.