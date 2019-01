(ANSA) – TORINO, 14 GEN – Essere ancora imbattuti in Italia non conterà mercoledì a Gedda, quando la Juventus proverà a vincere la Supercoppa contro il Milan. Una partita secca, novanta minuti più eventuali supplementari in cui il cammino fin qui fatto sarà azzerato: “La finale è sempre una gara diversa, è sempre una partita secca – conferma Alex Sandro ai microfoni di RaiSport -. La seconda partita dopo la ripresa, quando non siamo ancora al 100%”. I precedenti degli ultimi anni non sorridono alla Juventus, che quando ha incontrato il Milan o Higuain in finale di Supercoppa ha sempre perso: “Gonzalo vorrà fare una grande partita ma non dobbiamo stare attenti solo a lui. Paquetà è fortissimo tecnicamente”. In Arabia Saudita il clima sarà particolare sia dal punto di vista meteorologico, con il caldo a farla da padrone, sia da quello ambientale, viste le polemiche nate in questi giorni sulla condizione delle donne saudite: “Ci sono già stato con la Nazionale, secondo me hanno fatto un passo avanti”.