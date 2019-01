(ANSA) – MILANO, 14 GEN – ”Ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non c’è un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali”. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta prova a calmare le acque sulla situazione del rinnovo di Mauro Icardi. ”Non ci saranno problemi, entrambe le parti hanno intenzione di proseguire il rapporto e questo è un buon auspicio per il futuro”, le parole del dirigente nerazzurro in un’intervista alla Domenica Sportiva.