(ANSA) – BARI, 14 GEN – Il M5S correrà da solo alle prossime elezioni comunali a Bari e, in caso di ballottaggio, non farà accordi né con la Lega né con altri partiti. Così Elisabetta Pani, candidata sindaco del M5S, si è presentata oggi alla città in vista delle comunali del maggio 2019. “Il M5S corre da solo – ha detto Pani – e non chiederà il supporto di nessuno al ballottaggio. Lasceremo i nostri elettori liberi di fare quello che vorranno”. Il Movimento – ha aggiunto – “si presenta con un’unica lista; voglio sottolinearlo perché la trasparenza sta proprio nell’unicità del simbolo, del candidato e del programma, in contrasto con quanto stanno facendo i nostri competitor”. A questo proposito Pani ha fatto riferimento all'”accozzaglia di liste che supporteranno il sindaco uscente Antonio Decaro”, del Pd e al “collage politico che andrà a supportare quello che sarà il candidato uscente dalle primarie del centrodestra” il 17 febbraio. Un “rastrellamento di voti”, “oggetto di scambio per avere assessorati o incarichi di potere”.