(ANSA) – ROMA, 14 GEN – “L’arresto di Battisti? Sono contento. Mi ha colpito come siano passati 38 anni dalla sua evasione dal carcere eppure la nostra polizia, la nostra magistratura, la nostra intelligence e le nostre forza dell’ordine abbiano continuato a seguire questo dossier fino a raggiungere l’obiettivo. Se tu sei condannato per 4 omicidi, alla fine poi lo Stato arriva e di questo dobbiamo esser orgogliosi. Anche se qualche passerella di troppo, in aeroporto, me la sarei risparmiata”. Lo dice Paolo Gentiloni a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ch parla della ‘mise’ con cui il ministro dell’Interno di è recato all’aeroporto di Ciampino. “Si, si”. Salvini, tra l’altro, indossava la divisa della Polizia. “Io la mattina non è che mi sveglio e penso a come si vestirà Salvini, lui si vesta come crede. La cosa che dà veramente fastidio è che il ministro degli Interni si presenti con la divisa dei pompieri, della polizia o di non so chi nei suoi comizi elettorali, almeno questo ce lo dovrebbe risparmiare”.