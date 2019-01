(ANSA) – GENOVA, 14 GEN – Si chiude con un pareggio in amichevole il ritiro spagnolo a San Pedro del Vinatar per il Genoa. Cesare Prandelli, che ha fatto allenare la squadra anche stamattina, ha sfruttato l’amichevole contro i tedeschi del Wurzburger per provare tutti gli uomini a disposizione, schierando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo. In campo anche i due nuovi arrivati, il portiere Jandrei e il terzino sinistro Pezzella. La partita ha visto i tedeschi, che militano nella III Serie della Bundesliga, passare in vantaggio in contropiede al 20′ del primo tempo e il Genoa pareggiare in pieno recupero nella ripresa grazie a Kouamé. Assenti Hiljemark e Veloso, rientrati in Italia, il primo per problemi fisici e il secondo per motivi familiari. La squadra domattina volerà da Alicante a Genova e godrà di un giorno di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio al Signorini a porte chiuse.