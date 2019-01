(ANSA) – KABUL, 14 GEN – Una potentissima esplosione provocata da un camion bomba ha scosso Kabul, uccidendo almeno 4 persone e ferendo almeno 90 persone, tra cui 23 bambini, 12 donne e 55 uomini. L’attentato, non ancora rivendicato, è avvenuto all’entrata del Green Village, un compound dove risiedono militari e civili, poco dopo l’annuncio dei primi risultati delle elezioni politiche. “Le persone colpite sono perlopiù civili”, ha dichiarato Najib Danish, portavoce del ministero dell’interno. Per ora non ci sono rivendicazioni, ma i sospetti si indirizzano verso i talebani o l’Isis, autori di numerosi attentati in Afghanistan.