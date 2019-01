CARACAS – C’è lo juventino Christian Makoun tra i convocati da Rafael Dudamel per il Sudamericano Under 20 che si svolgerà in Cile tra il 17 gennaio e 10 febbraio 2019.

Nella delegazione creola che sarà impegnata nel torneo continentale ci sono otto giocatori che militano in campionati esteri. Oltre al difensore bianconero abbiamo: Riki Mangana (difensore del Celta de Vigo, Spagna), Christian Casseres (centrocampista del New York Red Bulls, Stati Uniti), Enrique Peña Zauner (centrocampista del Borussia Dortmund, Germania), Brayan Palmezzano (centrocampista del Huachipato, Cile), Samuel Sosa (centrocampista del Talleres de Córdoba, Argentina) e gli attaccanti Santiago Herrera (UCLA, Stati Uniti) e Jan Hurtado (Gimnasia la Plata, Argentina).

Gli altri 15 calciatori giocano nel torneo locale, le squadre con più rappresentanti sono Deportivo La Guaira e Zulia con due.

Per selezionare questi 29 calciatori il commissario tecnico della Vinotinto ha svolto 29 stage in diverse zone del paese e anche all’estero, l’ultimo é stato in Colombia prima di volare in Cile.

La prima fase del torneo si disputerà a Rancagua dove la nazionale venezuelana affronterà Colombia (17 gennaio), Cile (19), Brasile (21) e Bolivia (23).

Nell’altro raggruppamento ci sono: Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador e Perú che giocheranno le loro gare nelle città di Talca e Curicó.

Giovedì comincia il Sudamericano Sub-20, uno dei principali appuntamenti a livello giovanile dell’anno. Il torneo continentale assegnerà i quattro posti del Sud America per i Mondiali Under 20 che si disputerà tra maggio e giugno in Polonia (dove parteciperà anche l’Italia).

Il meccanismo del Sudamericano è il seguente: nella prima fase le dieci nazionali appartenenti alla CONMEBOL sono divise in due gruppi da cinque (una riposa per ogni giornata), passano le prime tre che si sfidano nell’Hexagonal finale sempre affrontandosi tutte l’una con l’altra per un totale di cinque giornate, che definiscono la vincente del torneo e la qualificazione delle prime quattro.

Questa la lista dei convocati della Vinotinto U20

Portieri: Carlos Olses (Deportivo La Guaira), Miguel Silva (Metropolitanos F.C.) e Cristopher Varela (Deportivo Táchira).

Difensori: Pablo Bonilla (Portuguesa), Marco Gómez (Zulia), Ignacio Anzola (Deportivo Lara), Júnior Moreno (Trujillanos), Christian Makoun (Juventus, Italia), Miguel Navarro (Deportivo La Guaira) e Riki Mangana (Celta de Vigo, Spagna).

Centrocampisti: Carlos Ramos (Carabobo), Rommell Ibarra (Deportivo La Guaira), Jorge Yriarte (Deportivo Lara), Luis Chiquillo (Monagas), Cristian Cásseres Jr (New York Red Bulls, Stati Uniti), Jorge Echeverría (Caracas), Enrique Peña Zauner (Borussia Dortmund, Germania), Jesús Vargas (Estudiantes de Mérida), Brayan Palmezano (Huachipato, Cile) e Samuel Sosa (Talleres de Córdoba, Argentina).

Attaccanti: Júnior Paredes (Zulia), Santiago Herrera (UCLA, Stati Uniti) e Jan Hurtado (Gimnasia LP, Argentina).

(di Fioravante De Simone)