(ANSA) – LONDRA, 14 GEN – E’ attesa verso fine aprile la nascita del primo bebè di Meghan e Harry. A rivelarlo, secondo l’agenzia britannica Pa, è stata la stessa duchessa di Sussex, conversando con alcune ammiratrici a margine di una visita compiuta oggi a Birkenhead, un sobborgo di Liverpool. “Mi ha detto di essere incinta di sei mesi e che il parto è previsto per la fine di aprile, al massimo l’inizio di maggio”, ha raccontato Kim Thompson, dopo aver raccolto l’anticipazione durante uno scambio di battute con la coppia fermatasi a salutare il pubblico assiepato per strada. Un’altra donna, Kitty Dudley, ha detto di aver chiesto da parte sua quale fosse il sesso del nuovo royal baby in arrivo, ma che Meghan ha risposto di “non saperlo ancora”.