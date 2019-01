(ANSA) – BRUXELLES, 14 GEN – La Commissione europea “prende nota” della lista di 670 richiedenti asilo presenti in Italia, che Salvini ha consegnato al commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos, per trasferimenti verso gli altri Stati. Secondo quanto si apprende, nella lista sono compresi anche 102 tra somali, eritrei ed etiopi arrivati in Italia attraverso i Corridoi umanitari.