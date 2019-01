(ANSA) – FIRENZE, 14 GEN – La Fiorentina si coccola Federico Chiesa, decisivo a Torino in Coppa Italia. La doppietta del talento viola ha regalato un successo importantissimo alla propria squadra. Andare avanti in coppa era ed è un obiettivo del club viola, di qui la soddisfazione per il risultato di ieri contro i granata, amplificata dalla prima doppietta in carriera realizzata dal figlio d’arte. Da quando ha esordito in A, neppure 19enne, ha disputato 92 partite con la maglia viola, realizzando 15 reti: 12 in campionato, una in Europa League (la prima in assoluto per lui da professionista) e appunto le due di ieri in Coppa Italia che gli hanno regalato una soddisfazione immensa. “Prima partita del 2019. Grande partita e forza viola!” ha postato sul proprio profilo Instagram il talento. Ora più che mai ci si interroga sul suo futuro: non è un mistero che il figlio d’arte sia finito da tempo nel mirino dei maggiori club, le sue quotazioni superano i 70 milioni secondo l’osservatorio del calcio.