(ANSA) – ROMA, 14 GEN – Stephane Peterhansel (X-Raid Mini Jcw team) ha vinto la 7/a tappa della Dakar 2019 fra le auto, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona (387 chilometri). Il francese ha chiuso con il tempo totale di 4h00’01”, superando gli spagnoli Nani Roma (X-Raid team) di 4’33” e Carlos Sainz (X-Raid Mini Jcw) di 9’28”. Quarta posizione per il dominatore della graduatoria generale, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing Sa) che ha ceduto 11’58”, ma conserva abbondantemente il vantaggio nella generale. E’ crollato il il vincitore di ieri, il francese Sebastien Loeb, giunto 11/o, con un ritardo di 28’27”. Per lui la vittoria finale diventa a questo punto praticamente impossibile. In classifica generale, infatti, Nasser Al-Attiyah, con il tempo di 25h13’30”, ha 29’16” di vantaggio su Stephane Peterhansel e 37’59” su Nani Roma. Loeb è quarto, a 54’12” dal bronzo olimpico nel tiro a volo.