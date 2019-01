CARACAS. – L’imprenditore italo-venezuelano Bruno D’Adezzio, presidente della Federación Venezolana de Baloncesto, ha informato che dentro la Fedebasket c’era una sorta di battaglia interna che comprometteva i piani per lo sviluppo di questo sport.

Lo storico coach della palla a spicchi ha dichiarato che personaggi come Francisco Delgado, Daniel Domínguez ed Armando Becker erano diventati elementi discordanti e non mantenevano gli ideali che in principio avevano promesso di difendere.

“Questi personaggi non hanno assistito più alle riunioni della giunta direttiva, ignorando il modelo di sviluppo che avevamo proposto in principio. Dove si promovevano una serie di attività per il bene di questo sport” ha dichiarato D’Adezzio ai media.

Stando a quanto é stato riferito il trio menzionato aveva anche cambiato le serrature delle porte della Federación Venezolana de Baloncesto. “Tutte queste situazioni sono in una relazione che é stata consegnata alla FIBA”.

L’imprenditore italo-venezuelano ha affermato che tutto questo si deve al fatto che lui non aveva accettato di partecipare ad azioni irregolari a livello amministrativo.

“Tutte queste azioni sono nate perché mi sono rifiutato di accettare azioni che considero poco etiche e che non hanno niente a che fare con la legalità” – confessa D’Adezzio, aggiungendo – Ogni irregolarità sarà investigata dalle persone addette”.

(di Fioravante De Simone)