(ANSA) – ROMA, 14 GEN – La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia, in cui incontrerà la Fiorentina, battendo la Virtus Entella per 4-0 nella partita degli ottavi giocata allo stadio Olimpico. Queste le reti: nel pt 1′ Schick, 47′ Marcano; nel st 2′ Schick, 30′ Pastore. Al match hanno assistito 20.984 spettatori.