(ANSA) – ROMA, 15 GEN – “Schick ha fatto una buona gara, anche se per me si accontenta sempre. Poteva fare dei gol in più, deve sempre coltivare questa cattiveria, anche in allenamento. Non deve accontentarsi, poteva fare qualche gol in più”. Due gol e un assist nel 4-0 con cui la Roma liquida la pratica Entella in Coppa Italia permettono a Di Francesco di lodare l’attaccante ceco, spronandolo però al contempo a dare di più. “Ora è ripartito, segno che sta crescendo. Ricordatevi che ci sono giocatori che hanno tempi di crescita diversi, c’è anche il peso del cartellino pagato così tanto e la piazza importante. Il tutto e subito non si può avere – aggiunge il tecnico -. Deve migliorare anche in allenamento, deve avere sempre maggiore determinazione ed attaccare la porta come lui sa fare”. Il diretto interessato non può che sorridere a fine incontro. “Sono felice dei 2e gol, dobbiamo continuare così. La Coppa Italia è il nostro secondo obiettivo. La sosta è stata lunga, questa partita è un buon riscaldamento in vista del campionato”.