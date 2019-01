CARACAS – Il venezuelano Yonathan Monsalve si é aggiudicato la quarta tappa della Vuelta al Táchira. Grazie a questo risultato il ciclista del team Venezuela País de Futuro balza in vetta alla classifica della corsa spiazzando Salinas che é scivolato al quinto posto

Monsalve ha completato i 146,9 chilometri della la tappa odierna con un crono di 3 ore, 22 minuti e 14 secondi. Alle sue spalle sono arrivati Carlos Torres e Jhonathan Camargo con lo stesso tempo. Sono tutti in piena corsa per aggiudicarsi la maglia gialla ed essere i successori di Pedro Rodríguez, che non potrà difendere il titolo a causa di un problema di salute.

La tappa odierna é stata l’unica delle otto in programma che si é disputata oltre i confini dello stato Táchira.

Domani, la 54esima edizione della Vuelta al Táchira partirà da Santa Cruz de Mora ed arriverà fino a La Grita. Una tappa di montaña ed i ciclista per completare il traguardo dovranno percorrere un totale di 171,6 chilometri. Questa sarà anche la più lunga delle otto.

Ordine d’arrivo della tappa di oggi

Yonathan Monsalve (Venezuela País de Futuro) 3h22:14 Carlos Torres (Deportivo Táchira) st Jhonathan Camargo (Lotería del Táchira) st José Mendoza (Venezuela País de Futuro) st Roniel Campos (Lotería del Táchira) st

Classifica generale

Yonathan Monsalve (Venezuela País de Futuro) 13h34:13 Carlos Torres (Deportivo Táchira) a 0:04 Jhonathan Camargo (Lotería del Táchira) a 0:06 Roniel Campos (Lotería del Táchira) a 0:13 Jonathan Salinas (Lotería del Táchira) a 0:19

(di Fioravante De Simone)