(ANSA) – WASHINGTON, 15 GEN – E’ stato ucciso dalla polizia l’uomo armato entrato in un ufficio della Ups in New Jersey sparando alcuni colpi di pistola e prendendo due donne in ostaggio. Colpito dalla polizia mentre tentava di fuggire con i due ostaggi, tra cui una sua ex fidanzata, l’uomo è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Non si registrano feriti.