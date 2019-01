(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Tommy Fleetwood per calare un tris storico, Brooks Koepka per riprendersi la leadership mondiale. L’European Tour di golf torna protagonista con l’Abu Dhabi Hsbc Championship (17-20 gennaio), 1/o evento 2019 delle Rolex Series. Negli Emirati Arabi Uniti lo show è assicurato. Con Fleetwood che sogna il terzo successo consecutivo e Koepka che dopo aver ceduto lo scettro mondiale a Justin Rose vuole l’ennesimo sorpasso. “E’ sempre bello giocare qui – le parole alla vigilia del player statunitense -, il campo è perfetto e il torneo affascinante. Darò il massimo”. Field delle grandi occasioni sul green dell’Abu Dhabi GC. In campo anche altri big mondiali come Dustin Johnson, Tyrrell Hatton, Henrik Stenson, Ian Poulter e Thorbjorn Olesen. E quindi molti dei grandi protagonisti della Ryder Cup 2018 vinta dal Team Europe. Ad Abu Dhabi l’Italgolf serve il poker. A difendere il tricolore ci saranno infatti Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasio. Tra i possibili outsider pure Kiradech Aphibarnrat, Eddie Pepperell, Haotong Li, Rafa Cabrera Bello, Martin Kaymer, Lucas Bjerregaard, Louis Oosthuizen e Matt Wallace. Per un evento super che metterà in palio punti fondamentali per la Race to Dubai 2019. (ANSA).