(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Per la prima volta dal 2014 Jordan Spieth, uno dei talenti più brillanti del golf mondiale, è scivolato fuori dai 17 migliori giocatori al mondo attestandosi in 18/a posizione. L’uscita al taglio nel Sony Open, torneo del PGA Tour vinto da Matt Kuchar, è costata carissima all’americano. Che da quando è diventato professionista (2012) mai aveva raggiunto risultati così deludenti. Tra le delusioni più grandi del 2018, il 25enne di Dallas ha iniziato la nuova stagione esattamente come aveva concluso quella precedente. Il ranking mondiale non perdona e il player statunitense, questa settimana a riposo, potrebbe addirittura slittare fuori dalla Top 20. Davvero un’involuzione preoccupante quella di Spieth, un fuoriclasse smarrito che in carriera ha già sfiorato il Grande Slam vincendo 3 major (Masters 2015, Us Open 2015, Open Championship 2017) e un argento nel PGA Championship 2015 che gli ha impedito di entrare nel gotha della disciplina. (ANSA).