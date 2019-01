(ANSA) – TRIESTE, 15 GEN – Sono decine le richieste di informazioni arrivate alla Sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e al Numero unico di emergenza 112, dopo il terremoto registrato questa notte a 11 km da Ravenna. La scossa – informa la Protezione civile – è stata avvertita anche in alcune località della regione e in particolare a Udine e Lignano Sabbiadoro (Udine), Grado (Gorizia), Trieste e Monfalcone (Gorizia). Il sisma, con epicentro a circa 150 chilometri di distanza dal litorale della regione, è stato sentito in particolare lungo la costa e soprattutto da chi abita ai piani alti. Al momento non si registrerebbero danni e le chiamate giunte a Protezione civile e Nue riguardano per lo più la richiesta di informazioni e dettagli su quanto accaduto.(ANSA).