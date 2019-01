(ANSA) – SAN VIGILIO-PLAN DE CORONES (BOLZANO), 15 GEN – Sono quattro le azzurre finite tra le migliori trenta nella prima manche e dunque qualificate per la decisiva seconda dello slalom gigante di cdm di san Vigilio- Plan de Corones. Oltre a Marta Bassino 4/a, Federica Brignone 6/a e Francesca Marsiglia 14/a c’e’ infatti anche l’altoatesina Karoline Pichler che con il pettorale 42 ha ottenuto il 19/o tempo in 1.05.10. Mentre fuori e’ finita Roberta Melesi, non si sono invece qualificate Laura Pirovano, Elisa Platino, Luisa Bertani e Lara della Mea.