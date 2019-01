(ANSA) – RAVENNA, 15 GEN – Ai carabinieri ha raccontato che i genitori il 9 gennaio scorso lo avevano segregato in casa per timore che diventasse omosessuale e in attesa di rimandarlo in patria per affidarlo a un collegio. E che lui, dopo quattro giorni in quella condizione, era riuscito a scappare da una finestra. Un racconto quello di un 14enne di origine magrebina che abita nel Ravennate, che ha fatto scattare un’indagine dell’Arma per le ipotesi di reato di sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione a carico dei genitori del ragazzino. Tutto, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, si sarebbe innescato quando i due genitori, dando un’occhiata al telefonino del figlio, avrebbero scoperto una chat dai contenuti ai loro occhi sospetti nella quale il 14enne avrebbe manifestato a un’amica dubbi sul suo orientamento sessuale esprimendo apprezzamenti per dei ragazzi. In attesa di chiarire la vicenda, i militari hanno fatto intervenire i servizi sociali: il ragazzino è stato affidato a una comunità protetta. I genitori, già chiamati in caserma, pur ammettendo di avere parlato di collegio con il ragazzino, avrebbero respinto ogni accusa di sequestro, tanto più che il loro appartamento è al primo piano. E avrebbero spiegato che il giovane si trovava in casa solo perché indisposto. (ANSA).