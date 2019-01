(ANSAmed) – BELGRADO, 15 GEN – Un colossale dispositivo di controllo e sicurezza è in via di allestimento a Belgrado in vista dell’arrivo giovedì prossimo del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il quotidiano Politika, fino a 7 mila poliziotti serbi saranno mobilitati nella capitale per garantire la sicurezza del leader del Cremlino, per il quale e’ previsto tra l’altro un grande bagno di folla davanti alla cattedrale ortodossa di San Sava. Negli ultimi giorni i media hanno riferito che a salutare Putin saranno almeno 70 mila persone, con centinaia di autobus che porteranno a Belgrado la gente da altre regioni del Paese. Si presume che nella capitale serba siano già giunti circa 250 agenti speciali russi incaricati di sorvegliare sugli itinerari che percorrerà Putin, i luoghi d’incontro, la qualità del cibo, internet, e anche per sventare eventuali attacchi con droni. A vegliare sulla sicurezza del presidente russo saranno anche agenti armati appostati sui tetti. Tre caccia Mig serbi scorteranno il suo aereo.