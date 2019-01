(ANSA) – ANCONA, 15 GEN – In arrivo oltre 5 milioni di euro dalla Protezione civile per la crisi idrica che ha colpito il Ciip, Consorzio Idrico Integrato Piceno, a servizio delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Giunta Anna Casini, durante la presentazione del quadro del Bilancio 2019-2021 della Regione Marche. “È arrivata la bozza del documento che il presidente Ceriscioli dovrà sottoscrivere – ha spiegato – per utilizzare le risorse nazionali destinati alla ricerca di nuove falde acquifere dopo che il terremoto ha spostate quelle esistenti. Saranno gestite dall’Ato e serviranno a fronteggiare l’emergenza idrica innescata dal sisma sul territorio”.