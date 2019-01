CARACAS. – L’Aragua continua a rinforzarsi per il Torneo Apertura con l’arrivo dell’italo-venezuelano Rafael Arace Gargabo (23 anni). Il cartellino del centrocampista di origine irpina é ancora del Caracas, ma giocherà in prestito nella “ciudad jardín”.

Il calciatore italo-venezuelano, tra Primera División, Coppa Sudamericana e Coppa Venezuela, ha disputato 22 gare con i rojos del Ávila. In totale Arace Gargano ha giocato 656 minuti segnando due reti.

Il campione di origine campana si é mostrato soddisfatto per questo passaggio nella formazione allenata da Enrique García.

“Sono felice di affrontare questa nuova sfida con l’Aragua. Il mio obiettivo é quello di essere al top della forma per aiutare il club ogni volta che sarà necesario. Vengo a mostrare le mie migliori qualità e sono preparato per mostrare il mio calcio” ha dichiarato Arace Gargabo durante la sua presentazione.

L’ex Caracas ha parlato delle sue intenzioni con il suo nuovo club. “Voglio che l’Aragua lotti per i primi posti in classifica e che si qualifichi per una competizione internazionale. Il mister, Enrique García, é un ottimo tecnico, ha un grande futuro davanti e sa far crescere i suoi giocatori. Spero che la nostra squadra riesca a disputare un buon torneo”.

Arace Gargano é il settimo rinforzo della squadra della “ciudad jardín”. Prima dell’italo-venezuelano sono arrivati Kenny Romero, Héctor Pérez per rinforzare il pacchetto ofensivo. Per il reparto arretrato la squadra giallorossa avrà gli innesti di Octavio Zapata, Henry Plazas e José Yégüez. Infine, per difendere la porta ell’Aragua é arrivato Rafael Sánchez.

(di Fioravante De Simone)