(ANSA) – LONDRA, 15 GEN – Tegola sul Tottenham e il suo allenatore Mauricio Pochettino. L’infortunio riportato da Harry Kane domenica scorsa in campionato contro il Manchester United è più grave del previsto: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato, secondo quanto riporta la Bbc, una lesione ai legamenti di una caviglia. Così Kane non dovrebbe tornare ad allenarsi prima d’inizio marzo, quindi salterà la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund (13 febbraio) ed è in forte dubbio per quella di ritorno (5 marzo).