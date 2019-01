(ANSA) – TORINO, 15 GEN – “Difficile capire perché abbiamo perso tre volte su quattro in Supercoppa. Speriamo domani sia diverso”. Vuole “invertire il trend” degli ultimi anni il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. “Perché sia diverso serve una bella prestazione – aggiunge a Gedda -. I 22 punti di distacco in campionato si azzerano, per noi sarà un test importante, come Bologna e come il quarto con l’Atalanta, per preparare la Champions. Le partite secche, devi giocarle in modo diverso. Speriamo di non andare ai supplementari”.