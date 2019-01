(ANSA) – MILANO, 15 GEN – “Voglio godermi questa Supercoppa italiana, spero sia una serata importantissima, poi vediamo cosa succederà. Ma non ci rimarrò male” se Gonzalo Higuain lascerà il Milan. Rino Gattuso valuta con pragmatismo il destino dell’argentino. “Ho fatto il calciatore, non si può giudicare come ragiona una persona”, il ragionamento dell’allenatore rossonero che vede l’attaccante “sereno, dentro al progetto”, ma è convinto che sia “successo qualcosa nella sua testa, nel suo stato d’animo” dopo il rigore sbagliato e l’espulsione contro i bianconeri a novembre. “Far cambiare idea a un calciatore a volte non è facile. E un’ultima cosa: non è mai venuto a dirmi che vuole andare via. Lo sto ancora aspettando”, ha aggiunto Gattuso, limitandosi a confermare che domani “al 90% sarà titolare”.