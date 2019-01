CARACAS- La Asamblea Nacional aprobó por mayoría un acuerdo que declara formalmente la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y repudia como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución y también aprueba ley de amnistía para funcionarios del Sebin.

En base a que a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro continúa la usurpación de la presidencia de la República, pues a pesar de no ser presidente electo, ocupa de hecho la presidencia de la República, con lo cual todas las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional son ineficaces a partir de ese día.

El texto indica que el poder Legislativo que la anterior situación de usurpación no encuentra una solución expresa en la Constitución, a consecuencia de lo cual la Asamblea Nacional, como única autoridad legítima del Estado y representante del pueblo venezolano, debe adoptar decisiones para procederá a restablecer la vigencia del orden constitucional, con fundamento en los artículos 5, 187, 233, 333 y 350 de la Constitución.

Asimismo, el parlamento notificará a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el territorio de la República de este acuerdo.

El Presidente de la Asamblea Nacional catalogó el momento como histórico y reiteró que la AN asume las competencias que le da la Constitución, que nos permite avanzar claramente en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres, manifestó.

AN aprueba ley de amnistía para funcionarios del Sebin

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó igualmente en la sesión de este martes que el parlamento cumpliendo con su promesa decreta la amnistía a los funcionarios del Sebin los cuales le detuvieron el pasado fin de semana.

Les hablamos a los militares medio y bajo rango ahí está la constitución y aquí está la Asamblea y simplemente le estamos diciendo que rompan el miedo. Este parlamento cumpliendo su promesa, decreta la amnistía a esos funcionarios que quieren ser protegidos.

No hay Gobierno, no pueden resolver ningún problema de lo que ellos crearon. Ellos se burlaron del futuro de Venezuela porque no lo quieren, en cambio nosotros estamos construyendo el futuro aquí en este Parlamento. Hoy asumimos algo muy importante en esté Parlamento, a pesar de que intentaron secuestrarnos. Este decreto que se cumpla para esos funcionarios civiles y militares que hoy siguen secuestrados. Este decreto de amnistía, será distribuido por todas las unidades y todos los cuarteles militares.

No va a ser sencillo, son 20 años de represión, funcionarios, familia militar aquí estamos cumpliendo nuestra palabra, este Parlamento trabaja por el recuentro de todos los venezolanos.