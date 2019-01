CARACAS.- Roge Roig, ex presidente de Fedecámaras e integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores, afirmó que la dura situación nacional llevará a la larga, a una negociación entre la oposición y el gobierno, porque de allí provienen las presiones internas y externas que obligarán a los dos bandos a sentarse a negociar.

“Antes la oposición no tenía nada que negociar, ahora tiene a la Asamblea Nacional -AN- que es el único organismo legítimo para más de 60 países y el gobierno tiene un poder que no podemos ignorar, ni subestimar, entonces sentémonos en la mesa para que el país no se siga sumergiendo en esta crisis”, dijo para Unión Radio.

Comentó que muchas de las medidas anunciadas no corresponden con la realidad venezolana, porque sigue insistiendo en lo mismo (metas para el milenio) y no presentó soluciones inmediatas ni un mensaje consecuente con lo que esperaba el país.

Lamento el empresario, que muchas industrias dejarán de abrir sus puertas ante el nuevo incremento salarial de 300% decretado Maduro y recordó que muchas empresas se acogerán al subsidio que ofrece el Ejecutivo para intentar sobrevivir.