(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Sarebbero almeno 7 i morti dell’attacco a Nairobi: un testimone ha riferito di aver visto cinque corpi all’entrata dell’hotel, mentre i soccorritori hanno detto che due dei feriti sono deceduti all’arrivo in ospedale. Trentuno i feriti dell’attacco rivendicato dai terroristi islamici somali Al Shabaab contro un complesso di hotel, banche e uffici. Tra loro, secondo media locali, anche una donna incinta. Le forze di sicurezza keniane hanno posto sotto controllo sei dei sette piani del compound attaccato dagli Shabaab a Nairobi e l’operazione per “neutralizzare” gli aggressori è ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni, un kamikaze si é fatto esplodere nella lobby dell’hotel ferendo alcuni ospiti durante l’attacco iniziato con un’esplosione che ha colpito tre auto parcheggiate davanti a una banca.