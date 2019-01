(ANSA) – LONDRA, 15 GEN – Il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia al governo Tory dopo il voto contrario dei Comuni all’accordo sulla Brexit presentato da Theresa May. La mozione sarà discussa domani. Corbyn ha parlato di “sconfitta devastante”, ha accusato la premier d’essersi negata al dialogo con l’opposizione per scongiurare un no deal e di aver privilegiato gli interessi del Partito Conservatore su quelli del Paese. Ha infine auspicato che la Camera dia domani il suo “verdetto sull’incompetenza di questo governo”.