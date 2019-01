CARACAS – Il “magallanero” Delmon Young continua a mettere trofei in bacheca durante questa stagione. Oggi ha vinto il Most Valuable Player Award (meglio noto come MVP Award), premio annuale che viene consegnato al miglior giocatore della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP).

Young é stato il perno d’attacco dei Navegantes del Magallanes, ha disputato 61 delle 63 gare disputate dalla formazione valenciana durante la stagione regolare. Lo slugger statunitense ha messo a segno 19 fuoricampo ed ha mandato a punti 52 compagni ed ha chiuso al comando in queste due graduatorie.

“La LVBP é una delle migliori al mondo, per questo motivo volevo giocare in Venezuela. Sono felice di essere qui. Quando ho giocato in Repubblica Dominicana alcuni dei miei compagni mi avevano detto che era importantissimo giocare nella pelota venezuelana. La Liga Venezolana de Baseball Profesional ha esportato tantissimi giocatori e per questo volevo venire” con queste parole Young ha descritto la sua esperienza in Venezuela.

In questa stagione 2018-2019, Delmon Young ha già messo in bacheca il Jonrón Derby, il premio productor del año. Ma per aggiudicarsi l’MVP Award non ha avuto vita facile. Lo slugger dei Navegantes ha vinto solo por 12 punti, ha ottenuto 23 voti per il primo posto, 18 per il secondo e 9 per il terzo per un totale di 178 punti. Il suo avversario più vicino é stato Williams Astudillo de Caribes de Anzoátegui che ha ottenuto 22 voti per il primo, 15 per il secondo e 11 per il terzo per un totale di 166 punti.

Con questo riconoscimento, Young diventa il primo giocatore dei Navegantes del Magallanes che vince il premio Víctor Davalillo. La formazione valenciana può festeggiare in grande per aver vinto 6 dei 9 riconoscimenti consegnati dalla Liga Venezolana de Baseball Provesional (LVBP) in questa stagione.

(di Fioravante De Simone)