(ANSA) – WASHINGTON, 16 GEN – La senatrice democratica di New York Kirsten Gillibran, 52 anni, ha annunciato che correrà per la presidenza americano nel 2020. L’annuncio è stato fatto durante il popolare programma tv ‘Late Show With Stephen Colbert”, dove la Gillibran ha spiegato che sta creando un comitato esploratore per raccogliere soldi e viaggiare nel Paese. “Sto facendo un primo passo importante e lo sto facendo perché correrò”, ha dichiarato.