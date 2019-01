(ANSA) – TORINO, 16 GEN – Leonis Group conferma l’interesse ad acquisire l’Auxilium Torino, mantenendo però tutti gli impegni e i programmi con Eurobasket Roma. Lo precisa Danilo Angarella, amministratore unico della società. “Nel confermare il nostro interesse per l’Auxilium Fiat Torino – si legge, in una nota – vorrei chiarire che Leonis Group spa mantiene, come ha fatto fin dall’inizio, il necessario riserbo sulla trattativa, tutt’ora in fase di valutazione. Il progetto sportivo e imprenditoriale con Eurobasket Leonis Roma rimane per noi un impegno di primaria importanza e una potenziale acquisizione, se ce ne saranno i termini, dell’Auxilium Torino non potrà che rafforzarlo, creando un importante asset Roma-Torino”. “D’altronde – conclude Angarella – abbiamo da tempo definito in tutte le sedi, istituzionali e imprenditoriali, il fondamentale obiettivo di costruire a Roma un nuovo PalArena”.