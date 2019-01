(ANSA) – WASHINGTON, 16 GEN – La speaker della Camera del Congresso americano, ha chiesto al presidente Donald Trump di rinviare il discorso sullo stato dell’Unione previsto per il 29 gennaio a causa dello shutdown. In alternativa l’esponente democratica chiede che Trump lo trasmetta al Congresso per iscritto. Nella lettera inviata alla Casa Bianca la speaker della Camera parla di “preoccupazioni sul fronte della sicurezza” a causa dello shutdown che colpisce anche gli agenti del Secret Service, l’agenzia federale che si occupa della protezione delle alte cariche dello stato e che vigila anche sugli eventi come lo State of the Union. Questo si svolge ogni anno a Capitol Hill nell’aula della Camera dove per ascoltare il presidente degli Stati Uniti si riunisce il Congresso in seduta plenaria.