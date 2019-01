(ANSA) – ROMA, 16 GEN – E’ in vista per domattina un vertice politico per trovare le ultime coperture sul decreto che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e sulla quota 100. A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell’Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Possibile, ma non confermato, un faccia a faccia tra il premier (che rientrerà stasera dalla missione in Africa) ed il capo politico di M5S.