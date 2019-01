(ANSA) – TORINO, 16 GEN – Al lavoro a Torino “per tornare con i miei compagni in un paio di settimane”. Così Mario Mandzukic sui social quasi in contemporanea con il calcio d’inizio della Supercoppa Juventus-Milan. L’attaccante croato sta “lavorando duramente” dopo il risentimento muscolare agli adduttori che l’ha costretto a saltare la Coppa Italia e la Supercoppa in Arabia Saudita. “Nel frattempo sono il loro più grande tifoso, in bocca al lupo per stasera”, conclude Mandzukic.