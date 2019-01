(ANSA) – TORINO, 16 GEN – Si profila una richiesta di archiviazione, a Torino, per il cold case dell’omicidio di Martine Beauregard, una giovane escort di origine francese uccisa nel 1969. Il caso era stato riaperto nel 2017 dal pm Andrea Padalino, che aveva svolto una serie di accertamenti e aveva iscritto nel registro degli indagati un imprenditore, Giovanni Merlino. Padalino è ora applicato alla procura di Alessandria. I nuovi pm ai quali è stato affidato il fascicolo non avrebbero trovato, secondo quanto si apprende, elementi sufficienti per approfondire la questione e ora stanno valutando se chiedere al tribunale l’archiviazione del procedimento. L’omicidio Beauregard fu un caso di cronaca nera che, all’epoca, fece parecchio scalpore. La donna, una venticinquenne conosciuta nell’ambiente come ‘la parigina’, aveva numerosi clienti nella Torino-bene. Fu trovata senza vita, con il corpo nudo segnato da tracce di sevizie, il 18 giugno 1969 in una strada nei pressi dell’ippodromo di Vinovo.(ANSA).