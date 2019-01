(ANSA) – ROMA, 16 GEN – “In virtù della Legge Melandri il Coni deve assolvere ai propri compiti e lo stesso governo ribadisce che deve mantenere le sue funzioni. La partita è questa, tutti facciamo il tifo per arrivare a risolvere il problema. Ma le prerogative devono rimanere e rimangono solo se quegli impegni sono confermati”. È quanto tiene a specificare il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, chiudendo i lavori degli stati generali dello sport al salone d’onore. Quanto alla intitolazione del nuovo ente ‘Sport e Salute’ che sostituirà l’attuale Coni servizi, Malagò incalza: “Facciamo in modo che rimanga un nome formale – ha sottolineato il capo dello sport italiano – ma il brand e i cinque cerchi olimpici devono restare. Sono sacri per il Coni e lo devono essere anche per la futura ‘Sport e Salute'”.