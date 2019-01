CARACAS- El Partido Socialista Unido de Venezuela anuncia movilización para el 23 de enero en apoyo al jefe del Estado, el mismo día de la convocada por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que cualquier acto de la Asamblea Nacional que interfiera en el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro será considerado nulo y sin ningún valor jurídico.

Cabello realizó la convocatoria del PSUV a lo que definió como una gran movilización el venidero 23 de enero, Cabello recalcó la situación de desacato y falta de base jurídica de cualquier decisión de la Asamblea Nacional que intente desconocer la legalidad del nuevo mandato presidencial de Maduro.

No se contempla en la Constitución de la República ningún acto de transición y Maduro tendría la legalidad que le otorga haber resultado electo en un proceso electoral convocado por la legítima ANC, y asimismo confirmada su juramentación por el mismo organismo; y que aun reconociendo la validez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta no podrá pasar por encima del artículo 349 de la Constitución donde se establece que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó Cabello.

Guaidó y la dirigencia opositora han señalado la fecha del 23 como el punto de partida para un proceso de movilización que llevaría al cambio en la conducción de los destinos del país. Para Cabello, se trata de una nueva convocatoria engañosa, creando falsas expectativas entre sus seguidores y que solo tendría la intención de generar violencia en el país.

Según Cabello, el 23 de enero no va a pasar nada porque el pueblo de Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad. La marcha del PSUV, es para rendir homenaje a los dirigentes populares que lucharon en 1958 por el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que luego fueron traicionados por la derecha, así como también para respaldar al presidente Nicolás Maduro y rechazar las acciones que promueve la derecha venezolana.” El 23 de Enero vamos a la calle a demostrarle al mundo que no volverán a traicionar a nuestro pueblo. Haremos tres grandes marchas desde el este y oeste”, manifestó.

Afirmó que si la oposición continúa en sus intentos de montar shows y falsos positivos, en el año 2025 cuando finalice el período de gobierno de Maduro, se encontrarán de nuevo con una fuerza política que les recordará el fracaso de sus maniobras. Recomendó a la derecha organizarse y dejar de engañar a quienes aún confían en sus dirigentes.