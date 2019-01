CARACAS – C’è un palazzetto dello sport noto in tutto il mondo, il Madison Square Garden. Uno dei recinti sportivi più famosi della città di New York, sede di grandi eventi non solo sportivi, ma anche musicali. Questo fine settimana farà da cornice ad un incontro di pugilato.

Il venezuelano Jorge “niño de oro” Linares (33 anni) sfiderà il messicano Pablo César “demoledor” Cano (29 anni). Il pugile creolo per preparare quest’incontro si sta allenando a Las Vegas, nello stato del Nevada.

Nel suo ultimo match, il 29 settembre 2018, “il ragazzo d’oro” ha battuto il portoricano Ábner “pin” Cotto. Al momento il creolo ha uno score di 45 vittorie (28 via ko) e 4 sconfitte.

Il pugile nato il 22 agosto 1985 a Barinas sogna di aggiungere nel suo palmarés il quarto cinturone della categoria superpiuma della World Boxing Council.

Nel mese di maggio 2018 ha perso il titolo dei pesi leggeri della AMB contro l’ucraino Vasyl Lomachenko, quando é stato sconfitto per ko, nel Madison Square Garden.

In conferenza stampa é stato chiesto al pugile venezuelano se ha intenzione di affrontare di nuovo Lomachenko. “Sono concentrato per vincere questa gara contro Cano. Ho questa grande sfida e penso solo a questa. Una vittoria, potrebbe aiutarmi a spalancare le porte di un’altra categoria o una nuova sfida. Con chi? Non lo so. Può essere il Golden boy o un altro. La cosa importante e fare il salto e trovare un avversario da sfidare nel quadrilatero”.

Dal canto suo, Pablo César Cano, nel suo ultimo confronto ha battuto il kazaco Rusian Mendiev, lo scorso 13 settembre.

In carriera, l’azteca ha inflitto 21 ko ai suoi avversari. Nel 2012 ha ottenuto il titolo dei pesi superleggeri della World Boxing Council, ma l’anno dopo ha dovuto cedere lo scettro allo statunitense Shene Mosley.

(di Fioravante De Simone)