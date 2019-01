(ANSA) – ROMA, 16 GEN – Il francese Michael Metge, in sella a una Sherco Tvs Rally ha vinto la 9/a tappa delle moto della Dakar, svoltasi nell’area di Pisco, in 3 ore 46’38”. Al secondo posto, staccato di due minuti, il boliviano Daniel Nosiglia Jager, su Honda, terzo il cileno Pablo Quintanilla su Husvarna. In classifica generale rimane al comando l’australiano della Red Bull Toby Price, oggi quinto, che precede Quintanilla di 1’02”. Terzo l’altro ‘rider’ della Red Bull, l’austriaco Matthias Walkner. Domani ultima tappa della Dakar, da Pisco a Lima.