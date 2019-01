(ANSA) – AVELLINO, 16 GEN – E’ una Sidigas Avellino dal grande cuore quella che è costretta alla sconfitta dalla capolista Ucam Murcia, che si è imposta per 57-63. Ma da qualche settimana la formazione avellinese ha cambiato pelle, diventando più forte delle avversità. Oggi coach Vucinic ha dovuto rinunciare a tre giocatori, Costello, N’Diaye e Green, e durante il match si è infortunato anche Nichols, uscito al 22′ e non più schierato. Nonostante le tante defezioni, la panchina della Sidigas ha offerto un grande contributo, combattendo su ogni pallone con enorme applicazione. Chiuso in svantaggio il primo periodo (16-21), Avellino ha recuperato nel corso della seconda frazione, chiusa in parità a quota 32. Dopo un sostanziale equilibrio nei primi minuti della terza frazione, gli spagnoli hanno allungato portandosi sul +10 al 30′(40-50). Ma la Sidigas non si è arresa, e a 3’43” dal termine si è portata sul 57-58, sprecando un paio di palloni per il sorpasso. Poi però gli ospiti hanno infilato una tripla e i liberi del successo.