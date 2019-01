ROMA. – Il caso Higuain infiamma la sessione invernale di calciomercato. L’argentino, a Gedda con il Milan per la Supercoppa, si è accomodato in panchina per “qualche linea di febbre” mentre il Chelsea e Maurizio Sarri lo aspettano. L’assenza dell’ultima ora, anticipata dal forfait dell’argentino dalla foto di gruppo milanista con il ministro delle sport saudita, alimenta voci e dubbi sulla permanenza dell’argentino in rossonero. La Juve è sempre regina indiscussa del mercato italiano.

Il club bianconero adesso punta JAMES RODRIGUEZ, il cui arrivo a Torino non è poi così impossibile. Si va verso un incontro tra Fabio Paratici, ds dei bianconeri, Giovanni Branchini e Jorge Mendes, procuratori del colombiano del Bayern Monaco, protagonista a suon di gol del Mondiale 2014 disputato in Brasile. James, già dalla passata stagione, gioca in Germania, dove si è trasferito con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a 35 milioni, dopo essere stato portato in Europa dal Real Madrid: negli ultimi tempi, però, il colombiano non è più nelle grazie dell’allenatore Niko Kovac.

Krzysztof PIATEK è il sogno del Milan. Domani è previsto un incontro fra gli emissari del club rossonero e Preziosi, presidente del Genoa. Nella trattativa si inserito il West Ham che avrebbe avanzato una proposta di 30 milioni di euro per portarlo a Londra. Il Milan è pronto a rilanciare a 40 milioni, parte dei quali potrebbero arrivare dalla cessione di CALHANOGLU, per il quale il Lipsia è arrivato a offrire 25 milioni.

Tornando alla Juve, che nei giorni scorsi ha chiesto info su EMERSON PALMIERI, ex romanista del Chelsea, nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid è piombato sul giocatore italo-brasiliano, disturbando non poco la trattativa degli emissari del club bianconero. L’obiettivo dei ‘Colchoneros’ è di sostituire LUCAS HERNANDEZ, che può finire al Bayern Monaco.

La Lazio pensa sempre a ZAPPACOSTA ed è pronta a cedere CACERES al Flamengo, e PATRIC. Dal Brasile è in arrivo WESLEY che, però, sbarcherà a Roma a giugno, in cambio di 20 milioni. Classe 1996, Wesley, nel corso dell’attuale stagione, gioca con la maglia dei belgi del Bruges.

Federico CHIESA continua a essere al centro dell’attenzione di tutti gli operatori di mercato: interessa all’Inter, al Napoli – che difficilmente lascerà andare ALLAN al PSG – e alla Juventus. La valutazione del fiorentino si aggira intorno ai 70 milioni e il club viola prepara l’esodo verso una grossa società. Quantomeno previsto un prolungamento e un adeguamento del contratto del giocatore. L’Inter prova pure a prendere il tedesco OZIL, in uscita dall’Arsenal.