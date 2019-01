(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Italtennis protagonista agli Australian Open con tre azzurri protagonisti: dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, anche Fabio Fognini ha staccato il pass per il terzo turno. Il ligure, numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie ha superato al secondo turno senza patemi l’argentino Leonardo Mayer, numero 53 Atp: 76 (3) 63 76 (5) dopo due ore e 23 minuti. Il match, che si giocava su uno dei campi non coperti dal tetto, è stato sospeso per pioggia per circa 40 minuti quando l’azzurro era in vantaggio 76 (3) 4-1. Fabio conduceva 3-2 nei precedenti contro il coetaneo di Corrientes, ma aveva perso gli ultimi confronti entrambi nel 2018 e sulla terra. La vittoria più bella l’ha messa a segno Fabbiano: il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 102 Atp, alla terza partecipazione al Major australiano dove non aveva mai superato il primo turno, si è imposto per 67(15) 62 64 36 76(10-5), dopo tre ore e 32 minuti di battaglia, sullo statunitense Reilly Opelka